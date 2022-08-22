Сериал прекрасен! Первые зрители «Дома дракона» в восторге от премьеры

Ночью прошла премьера дебютного эпизода «Дома дракона», и, судя по первым впечатлениям зрителей, они остались в восторге от приквела «Игры престолов».

Рейтинг на IMDB составляет девять баллов из 10, а на «Кинопоиске» — 8,4/10.

У первой серии на IMDB и отдельный рейтинг удостоен девятки

В соцсетях люди также в большинстве своём восторгаются творением HBO. Кто-то отмечает, что начинал просмотр без особых ожиданий, а в итоге получил первоклассный сериал. Кто-то даже с высокими ожиданиями получил огромное удовольствие.

«Дом дракона» рассказывает о распрях дома Таргариенов, которые происходили примерно за 170 лет до начала событий «Игры престолов». Как следует из названия, у сериала не будет недостатка драконов — в первой серии их уже целых два, а в целом обещают почти двадцать.