Сериал прекрасен! Первые зрители «Дома дракона» в восторге от премьеры
Поделиться
Ночью прошла премьера дебютного эпизода «Дома дракона», и, судя по первым впечатлениям зрителей, они остались в восторге от приквела «Игры престолов».
Рейтинг на IMDB составляет девять баллов из 10, а на «Кинопоиске» — 8,4/10.
У первой серии на IMDB и отдельный рейтинг удостоен девятки
В соцсетях люди также в большинстве своём восторгаются творением HBO. Кто-то отмечает, что начинал просмотр без особых ожиданий, а в итоге получил первоклассный сериал. Кто-то даже с высокими ожиданиями получил огромное удовольствие.
«Дом дракона» рассказывает о распрях дома Таргариенов, которые происходили примерно за 170 лет до начала событий «Игры престолов». Как следует из названия, у сериала не будет недостатка драконов — в первой серии их уже целых два, а в целом обещают почти двадцать.
Новость по темеРасписание выхода серий «Дома дракона»
Комментарии
- 22 августа 2022
-
11:14
-
10:35
-
10:20
-
10:12
-
09:57
-
06:14
- 21 августа 2022
-
21:39
-
19:13
-
18:37
-
18:27
-
18:19
-
18:01
-
17:52
-
17:00
-
16:07
-
15:22
-
14:42
-
13:56
-
13:50
-
13:32
-
12:58
-
12:43
-
12:33
-
09:55
- 20 августа 2022
-
22:05
-
20:31
-
19:17
-
18:51
-
18:12
-
17:31
-
16:58
-
16:42
-
16:06
-
16:02
-
15:22
Партнерский контент