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Сериал прекрасен! Первые зрители «Дома дракона» в восторге от премьеры

Сериал прекрасен! Первые зрители «Дома дракона» в восторге от премьеры
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Ночью прошла премьера дебютного эпизода «Дома дракона», и, судя по первым впечатлениям зрителей, они остались в восторге от приквела «Игры престолов».

Рейтинг на IMDB составляет девять баллов из 10, а на «Кинопоиске» — 8,4/10.
У первой серии на IMDB и отдельный рейтинг удостоен девятки

У первой серии на IMDB и отдельный рейтинг удостоен девятки

В соцсетях люди также в большинстве своём восторгаются творением HBO. Кто-то отмечает, что начинал просмотр без особых ожиданий, а в итоге получил первоклассный сериал. Кто-то даже с высокими ожиданиями получил огромное удовольствие.

Единственный наследник главного сериала 10-летия: посмотрели первую серию «Дома дракона» Единственный наследник главного сериала 10-летия: посмотрели первую серию «Дома дракона»

«Дом дракона» рассказывает о распрях дома Таргариенов, которые происходили примерно за 170 лет до начала событий «Игры престолов». Как следует из названия, у сериала не будет недостатка драконов — в первой серии их уже целых два, а в целом обещают почти двадцать.

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