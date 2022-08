В ремейке The Last of Us всё же кое-что поменяют

99% сюжетного контента оригинальной The Last of Us напрямую перейдёт в грядущий 2 сентября ремейк, однако кое-что разработчики из Naughty Dog всё же поменяют.

Дальше идут спойлеры, поэтому тем, кто не знаком с The Last of Us или The Last of Us: Part 2, лучше не читать дальше.

Речь идёт о сцене из финала, когда Джоэл врывается в операционную, где Элли готовят к операции, и убивает врача. В сиквеле мы узнаём, что это отец Эбби, поэтому в ремейке модель доктора заменили на модель отца Эбби из второй части. Вдобавок сообщается и о небольших изменениях в диалогах — хотя это мелочи.

Оригинал слева, ремейк справа

The Last of Us: Part 1 выходит 2 сентября только на PS5, но до конца года премьера ремейка должна состояться и на ПК. Игра будет доступна полностью на русском языке.