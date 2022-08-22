Где смотреть «Дом дракона» в России
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Ночью состоялась премьера «Дома дракона» — сериал про предшествующие «Игре престолов» события официально показывают и в России благодаря стараниям «Амедиатеки».
В итоге первую серию, как и последующие, можно посмотреть на самой «Амедиатеке» или сервисах-партнёрах вроде «Окко». Там потребуется подписка «Премиум» (799 рублей в месяц или 6999 рублей в год), включающая контент сразу девяти сервисов. Среди них как раз «Амедиатека», а также Start, ABC и другие.
Критики встретили сериал с тёплыми отзывами, а аудитория оказалась ещё более благосклонной к приквелу «Игры престолов» — на IMDB у первой серии и самого шоу по девять баллов.
В первый сезон «Дома дракона» войдут десять эпизодов, а финал состоится 24 октября.
Новость по темеРасписание выхода серий «Дома дракона»
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