Где смотреть «Дом дракона» в России

Ночью состоялась премьера «Дома дракона» — сериал про предшествующие «Игре престолов» события официально показывают и в России благодаря стараниям «Амедиатеки».

В итоге первую серию, как и последующие, можно посмотреть на самой «Амедиатеке» или сервисах-партнёрах вроде «Окко». Там потребуется подписка «Премиум» (799 рублей в месяц или 6999 рублей в год), включающая контент сразу девяти сервисов. Среди них как раз «Амедиатека», а также Start, ABC и другие.

Критики встретили сериал с тёплыми отзывами, а аудитория оказалась ещё более благосклонной к приквелу «Игры престолов» — на IMDB у первой серии и самого шоу по девять баллов.

В первый сезон «Дома дракона» войдут десять эпизодов, а финал состоится 24 октября.