Религиозный игрок посчитал Cult of the Lamb «ересью». Издатель отшутился

Ажиотаж вокруг Cult of the Lamb никак не стихает, но есть и те, кого даже сама суть игры оскорбляет. Один такой религиозный человек даже написал издателю новинки Devolver Digital, выразив своё возмущение в отношении «Культа ягнёнка».

Вы издатель из Остина, Техас, как вы в добром здравии могли выпустить настолько еретичную игру? Я не понимаю, как добросовестный христианин может поддерживать подобное.

Письмом поделилась сама Devolver Digital, показав и собственный ответ — в свойственной себе манере.

Наш тёмный повелитель, Тот-кто-ждёт, дал такую команду.

В Cult of the Lamb игрокам предстоит создать собственный культ во славу тёмного повелителя, который возродил ягнёнка после страшной смерти. Игра вышла 11 августа на ПК и консолях, за первую неделю заинтересовав более миллиона человек.