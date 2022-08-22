Религиозный игрок посчитал Cult of the Lamb «ересью». Издатель отшутился
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Ажиотаж вокруг Cult of the Lamb никак не стихает, но есть и те, кого даже сама суть игры оскорбляет. Один такой религиозный человек даже написал издателю новинки Devolver Digital, выразив своё возмущение в отношении «Культа ягнёнка».
Вы издатель из Остина, Техас, как вы в добром здравии могли выпустить настолько еретичную игру? Я не понимаю, как добросовестный христианин может поддерживать подобное.
Письмом поделилась сама Devolver Digital, показав и собственный ответ — в свойственной себе манере.
Наш тёмный повелитель, Тот-кто-ждёт, дал такую команду.
В Cult of the Lamb игрокам предстоит создать собственный культ во славу тёмного повелителя, который возродил ягнёнка после страшной смерти. Игра вышла 11 августа на ПК и консолях, за первую неделю заинтересовав более миллиона человек.
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