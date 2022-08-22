Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Джордж Мартин призывал снять от 10 до 13 сезонов «Игры престолов». Его не услышали

Джордж Мартин призывал снять от 10 до 13 сезонов «Игры престолов». Его не услышали
Комментарии

В свете премьеры «Дома дракона» создатель вселенной Джордж Мартин рассказал, что просил HBO и шоураннеров «Игры престолов» Дэвида Бениоффа и Дэниела Бретта Уайсса снимать «хотя бы» 10 сезонов оригинального шоу.

Я говорил, что требуется хотя бы 10 сезонов. А лучше 12 или 13. Но тут я проиграл.

Как отмечает Мартин, у него не было власти над событиями последних сезонов — когда сериал ушёл за пределы описанных в книгах событий, у создателей самого сериала оказалось куда больше свободы, чем когда существовал подробный книжный первоисточник.

Я серьёзно не вкладывался в последние сезоны, кроме создания самого мира, истории и всех персонажей. Я уверен, что больше влияю на «Дом дракона», чем на «Игру престолов» тогда.
Единственный наследник главного сериала 10-летия: посмотрели первую серию «Дома дракона» Единственный наследник главного сериала 10-летия: посмотрели первую серию «Дома дракона»

Вдобавок Мартин рассказал, насколько странно было постоянно общаться с пятью командами HBO о пяти разных сериалах по вселенной «Игры престолов». Он ощущал себя тренером всех пяти команд.

Эмоционально это ощущалось ну очень странно.

Премьера «Дома дракона» состоялась несколько часов назад. Шоу официально показывают и в России.

Новость по теме
Где смотреть «Дом дракона» в России
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022