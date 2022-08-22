Джордж Мартин призывал снять от 10 до 13 сезонов «Игры престолов». Его не услышали

В свете премьеры «Дома дракона» создатель вселенной Джордж Мартин рассказал, что просил HBO и шоураннеров «Игры престолов» Дэвида Бениоффа и Дэниела Бретта Уайсса снимать «хотя бы» 10 сезонов оригинального шоу.

Я говорил, что требуется хотя бы 10 сезонов. А лучше 12 или 13. Но тут я проиграл.

Как отмечает Мартин, у него не было власти над событиями последних сезонов — когда сериал ушёл за пределы описанных в книгах событий, у создателей самого сериала оказалось куда больше свободы, чем когда существовал подробный книжный первоисточник.

Я серьёзно не вкладывался в последние сезоны, кроме создания самого мира, истории и всех персонажей. Я уверен, что больше влияю на «Дом дракона», чем на «Игру престолов» тогда.

Вдобавок Мартин рассказал, насколько странно было постоянно общаться с пятью командами HBO о пяти разных сериалах по вселенной «Игры престолов». Он ощущал себя тренером всех пяти команд.

Эмоционально это ощущалось ну очень странно.

Премьера «Дома дракона» состоялась несколько часов назад. Шоу официально показывают и в России.