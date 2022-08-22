«Они обдирают клиентов». На PlayStation подали в суд из-за высоких цен на игры

На прошлой неделе активист Алекс Нил из Великобритании подал в суд на Sony, заявив, что компания просто обдирает людей. По его словам, жители туманного Альбиона переплачивают за товары в PlayStation Store. Общий ущерб, по мнению Нила, составляет приблизительно $ 5,9 млрд (349 млрд рублей).

Активист заявляет, что Sony злоупотребляет своей монопольной позицией и забирает «грабительские» 30% с каждой покупки — будь то дополнение или полноценная игра. Из-за этого разработчики вынуждены поднимать цены на свои продукты, чтобы получать прибыль даже после оплаты комиссии. И это якобы происходит в то время, когда кошельки обычных людей и так сжимаются из-за невиданных расходов.

Своим судебным иском я защищаю миллионы британцев, которые невольно переплачивают за товары на PlayStation. Мы считаем, что Sony злоупотребляет положением и обдирает своих клиентов.

При этом активист сам не знает, какие меры стоит предпринять против Sony. Это может быть как снижение комиссии для разработчиков, так и «отсутствие комиссии как таковой». Если Нилу каким-то образом удастся выиграть дело, каждый житель Великобритании сможет претендовать в том числе на возмещение ущерба в размере от £ 67 до £ 562 (от 4700 до 40 тыс. рублей).