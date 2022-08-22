Трейлер «Дома дракона» намекает на кровавую борьбу за Железный трон
Поделиться
HBO выпустила трейлер «Дома дракона», который даёт зрителям приблизительное представление, чего ждать от грядущих серий. Судя по всему, ставки в приквеле «Игры престолов» только возрастут: на некоторых кадрах мелькают поистине судьбоносные сцены для всей вселенной «Песни льда и пламени». Кровавая борьба за Железный трон продолжается.
Смотреть «Дом дракона» можно будет по понедельникам в российских сервисах «Окко» и Амедиатека». В первый сезон войдёт 10 серий, последний эпизод выйдет 24 октября.
Официально «Дом дракона» ещё не продлили на второй сезон, но журналисты уже раскрыли, что HBO запустила работу над продолжением. А после крайне позитивной реакции зрителей на первый эпизод вопрос о новых сезонах и вовсе кажется риторическим.
Комментарии
- 22 августа 2022
-
14:14
-
13:51
-
13:41
-
13:15
-
12:55
-
12:42
-
11:59
-
11:14
-
10:35
-
10:20
-
10:12
-
09:57
-
06:14
- 21 августа 2022
-
21:39
-
19:13
-
18:37
-
18:27
-
18:19
-
18:01
-
17:52
-
17:00
-
16:07
-
15:22
-
14:42
-
13:56
-
13:50
-
13:32
-
12:58
-
12:43
-
12:33
-
09:55
- 20 августа 2022
-
22:05
-
20:31
-
19:17
-
18:51
Партнерский контент