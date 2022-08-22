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Трейлер к сериалу «Дом дракона» 2022 смотреть онлайн

Трейлер «Дома дракона» намекает на кровавую борьбу за Железный трон
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HBO выпустила трейлер «Дома дракона», который даёт зрителям приблизительное представление, чего ждать от грядущих серий. Судя по всему, ставки в приквеле «Игры престолов» только возрастут: на некоторых кадрах мелькают поистине судьбоносные сцены для всей вселенной «Песни льда и пламени». Кровавая борьба за Железный трон продолжается.

Смотреть «Дом дракона» можно будет по понедельникам в российских сервисах «Окко» и Амедиатека». В первый сезон войдёт 10 серий, последний эпизод выйдет 24 октября.

Официально «Дом дракона» ещё не продлили на второй сезон, но журналисты уже раскрыли, что HBO запустила работу над продолжением. А после крайне позитивной реакции зрителей на первый эпизод вопрос о новых сезонах и вовсе кажется риторическим.

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