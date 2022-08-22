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Участникам турнира ESL One Malaysia по Dota 2 запретили гулять без охраны

Участникам турнира ESL One Malaysia по Dota 2 запретили гулять без охраны
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Капитан европейской команды Entity Gaming по Dota 2 Дмитрий Fishman Полищук рассказал об уровне безопасности на турнире ESL One Malaysia 2022.

По его словам, киберспортсмены не могут покидать отель и место тренировок без сопровождения.

Решили погулять, пока Pure и Stormstormer задерживаются, — у нас два часа есть. Нам сказали, что мы не можем гулять одни, потому что мы — VIP-персоны и у нас есть личный охранник. Поняли уровень? Это ESL.

Повышенное внимание к безопасности игроков может быть также связано с новой волной распространения коронавируса, хотя в Сингапур пускают только с вакциной, одобренной ВОЗ.

ESL One Malaysia 2022 по Dota 2 пройдёт с 23 по 28 августа. Участники разыграют призовой фонд в размере $ 400 тыс.

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