В России могут отключить все смартфоны, считает эксперт

После ухода крупных компаний и введения санкций в том числе в банковской сфере многие эксперты начали обсуждать и другие возможные ограничения. Одна из самых злободневных на сегодня — потенциальное отключение всех смартфонов в России. По словам генерального директора Telecom Daily Дениса Кускова, такой сценарий вполне возможен.

Это действительно реально. Смартфоны работают под операционной системой, а ей владеет Google, если мы говорим про Android, поэтому её можно отключить. В этом нет ничего нового. Отключить можно любой смартфон, который подключён к интернету, а если он не подключён, тогда непонятно, зачем вообще нужен смартфон. Единственное, что мы можем сделать, чтобы обезопасить себя, – это создать свой собственный смартфон и операционную систему.

При этом ранее другие эксперты отмечали, что подобное отключение целой страны крайне маловероятно. Всё дело в том, что выход сервисов из строя создаст опасный прецедент для производителей операционных систем и смартфонов по всему миру.