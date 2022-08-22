В России могут отключить все смартфоны, считает эксперт
Поделиться
После ухода крупных компаний и введения санкций в том числе в банковской сфере многие эксперты начали обсуждать и другие возможные ограничения. Одна из самых злободневных на сегодня — потенциальное отключение всех смартфонов в России. По словам генерального директора Telecom Daily Дениса Кускова, такой сценарий вполне возможен.
Это действительно реально. Смартфоны работают под операционной системой, а ей владеет Google, если мы говорим про Android, поэтому её можно отключить. В этом нет ничего нового. Отключить можно любой смартфон, который подключён к интернету, а если он не подключён, тогда непонятно, зачем вообще нужен смартфон. Единственное, что мы можем сделать, чтобы обезопасить себя, – это создать свой собственный смартфон и операционную систему.
При этом ранее другие эксперты отмечали, что подобное отключение целой страны крайне маловероятно. Всё дело в том, что выход сервисов из строя создаст опасный прецедент для производителей операционных систем и смартфонов по всему миру.
Комментарии
- 22 августа 2022
-
16:06
-
15:44
-
15:27
-
15:25
-
15:11
-
15:10
-
14:54
-
14:42
-
14:14
-
13:51
-
13:41
-
13:15
-
12:55
-
12:42
-
11:59
-
11:14
-
10:35
-
10:20
-
10:12
-
09:57
-
06:14
- 21 августа 2022
-
21:39
-
19:13
-
18:37
-
18:27
-
18:19
-
18:01
-
17:52
-
17:00
-
16:07
-
15:22
-
14:42
-
13:56
-
13:50
-
13:32
Партнерский контент