NS: мы больше не увидим глобальных изменений в Dota 2
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Популярный стример по Dota 2 Ярослав NS Кузнецов во время прямой трансляции порассуждал о глобальных изменениях в игре.
По словам бывшего капитана Virtus.pro, разработчики Dota 2 вряд ли будут добавлять в игру что-то кардинально новое:
Есть подозрение, что в Dota 2 больше ничего не будут сильно менять. В коде игры уже никто ничего не понимает — почти все, кто работал над «Дотой» изначально, уже давно ушли из Valve или переброшены на другие проекты. Ты уже не можешь ничего глобально изменить, чтобы не сломать игру. В этом проблема.
«Дота» — неприоритетный продукт, который и так приносит бабки без каких-либо изменений. Тогда зачем их делать? Можно сделать только хуже. Я думаю, что Dota 2 больше никогда не будет меняться глобально. Новые герои будут появляться, новые предметы, будет меняться механика и экономика — но ни одного глобального изменения мы уже никогда не увидим.
В конце августа или начале сентября Dota 2 должна обновиться до версии 7.32. Точное время выхода патча не сообщается.
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