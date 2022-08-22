«Тор: Любовь и гром» выйдет в онлайне 8 сентября

Marvel объявила, что цифровой релиз «Тора: Любовь и гром» состоится уже 8 сентября. Именно тогда лента появится в сервисе Disney+. Таким образом, в кинотеатрах лента проведёт ровно два месяца — премьера фильма состоялась 8 июля. Напомним, в России картина официально так и не вышла из-за ухода Disney с отечественного рынка.
Несмотря на многообещающие трейлеры и довольно массивную рекламную кампанию, «Тор 4» собрал всего $ 737 млн в мировом прокате — на $ 113 млн меньше триквела. Судя по всему, на сборы повлияли отзывы от зрителей и конкуренция с другими блокбастерами — «Топ Ганом: Мэверик» и «Миром Юрского периода: Господство».
Marvel пока не делилась планами на будущее Тора. Вполне возможно, мы ещё увидим Криса Хемсворта в супергеройском амплуа.
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