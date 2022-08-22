Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Дата выхода «Тора 4» на торрентах, в онлайне, в цифре

«Тор: Любовь и гром» выйдет в онлайне 8 сентября
Комментарии

Marvel объявила, что цифровой релиз «Тора: Любовь и гром» состоится уже 8 сентября. Именно тогда лента появится в сервисе Disney+. Таким образом, в кинотеатрах лента проведёт ровно два месяца — премьера фильма состоялась 8 июля. Напомним, в России картина официально так и не вышла из-за ухода Disney с отечественного рынка.

Несмотря на многообещающие трейлеры и довольно массивную рекламную кампанию, «Тор 4» собрал всего $ 737 млн в мировом прокате — на $ 113 млн меньше триквела. Судя по всему, на сборы повлияли отзывы от зрителей и конкуренция с другими блокбастерами — «Топ Ганом: Мэверик» и «Миром Юрского периода: Господство».

«Тор 4» — а в чём вообще был прикол, Marvel? «Тор 4» — а в чём вообще был прикол, Marvel?

Marvel пока не делилась планами на будущее Тора. Вполне возможно, мы ещё увидим Криса Хемсворта в супергеройском амплуа.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022