Серверы HBO не выдержали наплыва зрителей «Дома дракона»

В России премьера «Дома дракона» прошла спокойно, но в других странах серверы HBO Max не выдержали наплыва миллионов зрителей — часть пользователей не могли получить доступ к сервису через Fire TV.

По словам представителей HBO Max, премьеру сериала успешно посмотрели миллионы зрителей. С проблемами столкнулась лишь небольшая часть людей — причём на конкретном устройстве. Предполагается, что нагрузки не выдержали именно серверы Amazon.

Сейчас сообщается, что большинство проблем были решены и всё работает. Забавно, что нечто подобное случилось во время выпуска последних эпизодов самой «Игры престолов» — и именно на Fire TV.

У «Дома дракона» впереди ещё девять эпизодов. Финал состоится в конце октября.