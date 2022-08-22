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Миллионы зрителей «Дома дракона» сломали серверы HBO

Серверы HBO не выдержали наплыва зрителей «Дома дракона»
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В России премьера «Дома дракона» прошла спокойно, но в других странах серверы HBO Max не выдержали наплыва миллионов зрителей — часть пользователей не могли получить доступ к сервису через Fire TV.

По словам представителей HBO Max, премьеру сериала успешно посмотрели миллионы зрителей. С проблемами столкнулась лишь небольшая часть людей — причём на конкретном устройстве. Предполагается, что нагрузки не выдержали именно серверы Amazon.

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Сейчас сообщается, что большинство проблем были решены и всё работает. Забавно, что нечто подобное случилось во время выпуска последних эпизодов самой «Игры престолов» — и именно на Fire TV.

У «Дома дракона» впереди ещё девять эпизодов. Финал состоится в конце октября.

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