Ubisoft: мы не делаем игру про Блэйда
Поделиться
Вчера появились слухи о том, что Ubisoft работает над игрой про Блэйда. Однако неожиданно компания решила отвергнуть информацию, отметив, что с нетерпением ждёт премьеры грядущего фильма Marvel.
Фильм «Блэйд» выйдет уже 3 ноября 2023 года.
Новость по темеБудущее Marvel: пятая и шестая фаза вселенной, новые «Мстители» и расписание релизов
Сейчас Marvel и Disney активно раздают лицензии на свою собственность видным разработчикам и издателям. К примеру, недавно стало известно, что Electronic Arts запустила разработку сразу двух игр по мотивам комиксов Marvel — про Чёрную пантеру и Железного человека.
Это вдобавок к тактике Marvel's Midnight Suns, карточной Marvel Snap, «Человека-паука» и «Росомахи», а также неизвестной игры от автора Legacy of Kain и Uncharted Эми Хенниг. Первые детали о каких-то проектах мы сможем узнать уже 9 сентября.
Новость по темеMarvel и Disney проведут большой показ видеоигр
Комментарии
- 22 августа 2022
-
16:06
-
15:44
-
15:27
-
15:25
-
15:11
-
15:10
-
14:54
-
14:42
-
14:14
-
13:51
-
13:41
-
13:15
-
12:55
-
12:42
-
11:59
-
11:14
-
10:35
-
10:20
-
10:12
-
09:57
-
06:14
- 21 августа 2022
-
21:39
-
19:13
-
18:37
-
18:27
-
18:19
-
18:01
-
17:52
-
17:00
-
16:07
-
15:22
-
14:42
-
13:56
-
13:50
-
13:32
Партнерский контент