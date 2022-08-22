Ubisoft: мы не делаем игру про Блэйда

Вчера появились слухи о том, что Ubisoft работает над игрой про Блэйда. Однако неожиданно компания решила отвергнуть информацию, отметив, что с нетерпением ждёт премьеры грядущего фильма Marvel.

Фильм «Блэйд» выйдет уже 3 ноября 2023 года.

Сейчас Marvel и Disney активно раздают лицензии на свою собственность видным разработчикам и издателям. К примеру, недавно стало известно, что Electronic Arts запустила разработку сразу двух игр по мотивам комиксов Marvel — про Чёрную пантеру и Железного человека.

Это вдобавок к тактике Marvel's Midnight Suns, карточной Marvel Snap, «Человека-паука» и «Росомахи», а также неизвестной игры от автора Legacy of Kain и Uncharted Эми Хенниг. Первые детали о каких-то проектах мы сможем узнать уже 9 сентября.