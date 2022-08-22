В Сеть выложили серию из «Сейлор Мун» для США

В начале 90-х компании Toon Makers и Renaissance Atlantic Entertainment работали над сериалом «Сабан Мун» — американской адаптацией «Сейлор Мун». Авторы планировали совместить мультипликацию с полноценным кино: всё происходящее на Земле играли настоящие актёры, а события в космосе превращались бы в мультфильм.
К сожалению, «Сабан Мун» отменили практически сразу после окончания съёмок первой серии. Почти 20 лет спустя блогерша Ray Mona провела расследование и всё-таки обнаружила эпизод в Библиотеке Конгресса. В ролике можно увидеть, как именно авторы использовали переходы с кино на анимацию и обратно, а также оценить одну из самых редких адаптаций в истории.
В 1995 году оригинальная «Сейлор Мун» добралась до США, а чуть позже и до России, став одним из самых знаковых японских произведений в мире.
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