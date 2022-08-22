Ah shit, here we go again. В «Человека-паука» на ПК добавили Си-Джея из GTA: San Andreas

С релиза «Человека-паука» на ПК прошло 10 дней, и мы наконец-то получили самую долгожданную модификацию от сообщества — модельку Паучка заменили на Карла Джонсона из GTA: San Andreas. Если бы не проблемы с пропорциями тела, Си-Джей выглядел бы как самый настоящий Дружелюбный сосед из Лос-Сантоса.

Тем временем «Человек-паук» продолжает обрастать и другими модификациями. Одним из самых скандальных модов стало расширение, которое меняет все ЛГБТ-флаги в игре на американские. Впоследствии автора забанили, а его работу полностью удалили с сайта Nexus Mods. После этого администрации даже пришлось выпускать отдельное заявление о причинах своего решения. Модераторы заявили, что они поддерживают политику инклюзивности и продолжат блокировать любых провокаторов и троллей.