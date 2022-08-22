«Достать ножи 2» выйдет 23 декабря
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Netflix объявил дату выхода продолжения детектива «Достать ножи» — 23 декабря. Примечательно, что сначала сиквел покажут в ограниченном кинотеатральном прокате. Новый фильм назвали Glass Onion: A Knives Out Mystery, что переводится примерно как «Монокль: Тайна мира Достать ножи».
В России фильм не выйдет — Netflix ушёл из страны.
В продолжении главная роль вновь достанется детективу Бенуа Бланку в исполнении Дэниела Крейга, которому на этот раз предстоит расследовать дело где-то в Греции. В остальном фанатов оригинала ждёт полностью новый актёрский состав, включая Эдварда Нортона, Кейт Хадсон и Дэйва Батисту.
Кадр из фильма
Сценаристом и постановщиком вновь выступил Райан Джонсон, а общая продолжительность фильма превысит два часа.
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