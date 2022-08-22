Для «Человека-паука: Нет пути домой» выпустили постер с Тоби Магуайром и Эндрю Гарфилдом
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Sony в преддверии дополнительного проката фильма «Человек-паук: Нет пути домой» наконец-то показала постер, который многие ожидали увидеть куда раньше — на нём наконец-то красуются герои Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда.
Spider-Man: No Way Home: The More Fun Stuff Version — расширенная версия оригинального фильма, где обещают «больше интересных кадров». Общий хронометраж увеличится на 11 минут — тут будут как расширенные сцены из фильма, так и те, что вообще не попали в картину.
Сейчас общие сборы «Человека-паука: Нет пути домой» превысили $ 1,9 млрд. Однако Sony наверняка надеется добавить в общую кассу ещё $ 100 млн, чтобы касса превысила $ 2 млрд.
В России новую версию «Нет пути домой» показывать не будут.
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