Для «Человека-паука: Нет пути домой» выпустили постер с Тоби Магуайром и Эндрю Гарфилдом

Sony в преддверии дополнительного проката фильма «Человек-паук: Нет пути домой» наконец-то показала постер, который многие ожидали увидеть куда раньше — на нём наконец-то красуются герои Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда.

Spider-Man: No Way Home: The More Fun Stuff Version — расширенная версия оригинального фильма, где обещают «больше интересных кадров». Общий хронометраж увеличится на 11 минут — тут будут как расширенные сцены из фильма, так и те, что вообще не попали в картину.

Сейчас общие сборы «Человека-паука: Нет пути домой» превысили $ 1,9 млрд. Однако Sony наверняка надеется добавить в общую кассу ещё $ 100 млн, чтобы касса превысила $ 2 млрд.

В России новую версию «Нет пути домой» показывать не будут.