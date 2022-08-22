Источник: Apple не хочет терять бизнес в России и уже налаживает поставки

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал о ситуации вокруг Apple в России. По данным его источников, корпорация заметила тенденцию по снижению продаж своей продукции в РФ, поэтому начала налаживать поставки различных запчастей для сервисного обслуживания своих устройств.
В Apple видят цифры по российскому рынку, то, что люди начинают выбирать конкурентов. Компания всё так же не работает в России, не поставляет товары официально, но впервые с марта наметились изменения, которые можно воспринимать как положительные.
Начну с того, что в Apple нашли целый ряд партнёров, которые поставляют с помощью параллельного импорта комплектующие для сервисных центров, включая новые устройства. С начала августа пошли поставки по новым каналам, авторизованные СЦ получают всё необходимое, время ремонта сократилось.
По словам Муртазина, авторизованные центры с подачи Apple создают схемы получения денег вне страны с последующей их конвертацией в рубли. Таким образом, Apple как бы не платит в России, соблюдает все ограничения, но по факту воссоздаёт свою сервисную сеть, чтобы обслуживать товары — в том числе купленные на других рынках. Поэтому с ремонтом техники Apple в РФ ситуация должна наладиться уже в ближайшее время.
Число отказов в гарантийном ремонте теперь будет сокращаться, так как сервисы вновь получают деньги, у них есть комплектующие. Схема работы стала другой, но дополнительные расходы тут несёт скорее сама компания Apple, чем российские партнёры, они затронуты в меньшей степени.
При этом источники эксперта не сообщили, что изменится в ситуации с покупкой новых устройств от Apple. Судя по всему, здесь вновь сыграет свою роль параллельный импорт.
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