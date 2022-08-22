Возвращение классов и улучшенные карты: детали будущих обновлений Battlefield 2042

DICE поделилась деталями будущих сезонов поддержки в Battlefield 2042. Судя по всему, разработчики в этот раз действительно прислушаются к критике игроков и продолжат исправлять основные проблемы шутера.

Главным нововведением третьего сезона поддержки станет возвращение системы классов из прошлых игр серии. У специалистов останутся способности, но некоторые гаджеты всё же будут доступны только определённому классу.

Дорожная карта обновлений Battlefield 2042

Авторы продолжат возвращать классическое оружие из режима Portal в All-Out Warfare. Первыми экземплярами станут штурмовая винтовка M16A3 и ручной пулемёт M60E4. Добыть их можно будет, выполняя различные задания.

Вместе со стартом второго сезона игроки смогут сыграть на обновлённых картах «Возрождение» и «Космодром». Разработчики заметно переработали обе локации, чтобы поднять темп игры и сделать сражения более сфокусированными. Судя по кадрам из ролика, они перестали быть огромными пустыми пространствами без внятного наполнения. Не оставят игроков и без новых карт, однако о них пока нет никаких деталей.

Одно из переработанных мест на «Космодроме»

Что касается релиза обновлений, то разработчики пока не готовы поделиться точными датами. Если второй сезон должен стартовать осенью, то запуск третьего придётся подождать до зимы 2023 года.