Церемония вручения наград The Game Awards 2022 состоится 8 декабря

Журналист и ведущий Джефф Кили объявил, что ежегодная церемония вручения наград The Game Awards 2022 пройдёт 8 декабря в Лос-Анджелесе. Все детали шоу появятся позже, однако автор пообещал приготовить для игроков нечто особенное.

The Game Awards 2022 пройдёт 8 декабря в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе. Сложно поверить, что это наша девятая выставка. Мы работаем весь год, чтобы подарить вам нечто особенное.

В этом году на церемонии введут новую категорию — «Лучшая адаптация». Жюри выберет самый качественный перенос видеоигры в другую форму медиа: будь то сериалы, фильмы, книги, подкасты, комиксы и многое другое.

Помимо вручения наград, на The Game Awards анонсируют и новые игры от самых разных студий. В прошлом году во время церемонии выпустили невероятную демку «Матрица: Пробуждение», представили Alan Wake 2 и анонсировали новую игру по «Чудо-женщине», за которую отвечают авторы Shadow of Mordor. Более подробно можно прочитать в нашем материале.