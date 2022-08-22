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Финал «Лучше звоните Солу» поставил новый рекорд сервиса AMC+

Финал «Лучше звоните Солу» поставил новый рекорд сервиса AMC+
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15 августа вышел финальный эпизод «Лучше звоните Солу» — приквела «Во все тяжкие». Последняя серия не только достойно завершила сериал, но и поставила новый рекорд для сервиса AMC+.

По данным аналитической компании Nielsen, финал посмотрели в четыре раза больше человек, чем первую серию шестого сезона. Кроме того, зрители так хотели узнать судьбу Джимми МакГилла, что принялись массово подписываться на AMC+ и поставили абсолютный рекорд по приросту аудитории онлайн-кинотеатра. Как отмечают в Nielsen, в итоге последнюю серию посмотрели приблизительно 2,7 млн домохозяйств.

Несмотря на небывалый успех, создатели «Лучше звоните Солу» Винс Гиллиган и Питер Гулд не планируют возвращаться ко вселенной «Во все тяжкие». Прямо сейчас у них нет идей по возвращению, «однако кто знает, что может случиться через пару лет».

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Авторы «Лучше звоните Солу» ещё могут вернуться в мир «Во все тяжкие»
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