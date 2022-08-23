Sony: PlayStaion VR2 выйдет в начале 2023 года

Sony подтвердила, что планирует выпустить PlayStation VR2 в начале 2023 года. Никаких дополнительных деталей компания не представила, в том числе и хотя бы примерную стоимость.

Сейчас для продвинутого шлема виртуальной реальности анонсированы следующие игры:

Resident Evil Village

Контент в ремейке Resident Evil 4

Horizon: Call of the Mountain

No Man's Sky

Among Us VR

The Walking Dead: Saints & Sinners Chapter 2 – Retribution.

PS VR2 может похвастаться OLED-экранами с разрешением 2000 x 2040, поддержкой 120 FPS и отслеживанием глаз, а также поддержкой всех особенностей PS5 и DualSense — и обратной отдачей, и адаптивных курков. Уникальная вибрация есть даже у самой гарнитуры.

Стоимость PS VR2 неизвестна, но аналитики ожидают, что она не будет выше цены PS5.