Sony: PlayStaion VR2 выйдет в начале 2023 года
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Sony подтвердила, что планирует выпустить PlayStation VR2 в начале 2023 года. Никаких дополнительных деталей компания не представила, в том числе и хотя бы примерную стоимость.
Сейчас для продвинутого шлема виртуальной реальности анонсированы следующие игры:
- Resident Evil Village
- Контент в ремейке Resident Evil 4
- Horizon: Call of the Mountain
- No Man's Sky
- Among Us VR
- The Walking Dead: Saints & Sinners Chapter 2 – Retribution.
PS VR2 может похвастаться OLED-экранами с разрешением 2000 x 2040, поддержкой 120 FPS и отслеживанием глаз, а также поддержкой всех особенностей PS5 и DualSense — и обратной отдачей, и адаптивных курков. Уникальная вибрация есть даже у самой гарнитуры.
Стоимость PS VR2 неизвестна, но аналитики ожидают, что она не будет выше цены PS5.
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