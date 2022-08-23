Премьера «Дома дракона» — самая крупная в истории HBO

HBO объявила, что первую серию «Дома дракона» только в США посмотрели почти 10 млн домохозяйств (9,986 млн). Это абсолютный рекорд для нового сериала канала и лучший показатель для сериалов в 2022 году.

Для сравнения: финал «Игры престолов» посмотрели 13,7 млн домохозяйств, добив до 19 млн просмотров с дополнительными эфирами и премьерами в цифровых кинотеатрах. По словам HBO, аккурат к премьере «Дома дракона» интерес к новому шоу резко вырос.

Было замечательно увидеть миллионы вернувшихся фанатов «Игры престолов», что вернулись в Вестерос прошлой ночью.

Впрочем, аналитики сейчас размышляют, сможет ли HBO удержать интерес зрителей. Ситуация на рынке за три года значительно поменялась, поэтому многие могут просто «отвалиться».

Кстати, получается, что премьеру «Дома дракона» посмотрели примерно вдвое больше людей, чем четвёртый сезон «Очень странных дел».