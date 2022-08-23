Ужасные оценки новой Saints Row обрушили акции Embracer Group на 7%
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Вчера появились первые оценки новой Saints Row, которые оказались куда ниже ожиданий — обычно номерные игры стабильно собирали больше 80 баллов, но тут независимо от платформы отзывы оказались ниже «семёрки».
Подобное недовольство заметно повлияло на акции Embracer Group — за день они подешевели на 7%. Для конгломерата это важный релиз, поскольку у него всё ещё не так много крупнобюджетных релизов. Однако подобный провал среди критиков может сильно ударить по молодому издательству.
Критики, кажется, раскритиковали вообще всё у новой Saints Row: техническое состояние, плохой дизайн открытого мира, ужасные задания, «кринжовый» сюжет. Впрочем, некоторым критикам игра всё же понравилась.
Новость по темеЭто катастрофа. Критики разнесли новую Saints Row в пух и прах
Релиз Saints Row состоялся сегодня на ПК и консолях.
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