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Ужасные оценки новой Saints Row обрушили акции Embracer Group

Ужасные оценки новой Saints Row обрушили акции Embracer Group на 7%
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Вчера появились первые оценки новой Saints Row, которые оказались куда ниже ожиданий — обычно номерные игры стабильно собирали больше 80 баллов, но тут независимо от платформы отзывы оказались ниже «семёрки».

Подобное недовольство заметно повлияло на акции Embracer Group — за день они подешевели на 7%. Для конгломерата это важный релиз, поскольку у него всё ещё не так много крупнобюджетных релизов. Однако подобный провал среди критиков может сильно ударить по молодому издательству.

Критики, кажется, раскритиковали вообще всё у новой Saints Row: техническое состояние, плохой дизайн открытого мира, ужасные задания, «кринжовый» сюжет. Впрочем, некоторым критикам игра всё же понравилась.

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