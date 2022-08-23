Изначально Resident Evil 7 хотели сделать сервисом с донатами
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Оказывается, изначально Capcom планировала сделать Resident Evil 7 с мультиплеером, сервисной поддержкой после релиза и ставкой на микротранзакции. Об этом рассказал продюсер компании Дзюн Такэути.
Нам говорили, «сделайте то», «сделайте это». Разработчикам было тяжело. Сюда добавьте «онлайн», сюда — DLC. Больше «сервисов, донатов — сделайте Resident Evil со всем этим!»
Однако президент Capcom Кензо Цудзимото узнал о проблемах внутри компании и решил вмешаться, что вылилось в полный пересмотр стратегии компании. Теперь фокус сменился — теперь Capcom делала игры, о которых её просили фанаты.
Это было 4 января, первый рабочий день после наступления нового года. Тогда президент позвонил мне: «Resident Evil 7 в плохом состоянии. Такэути-кун, возьмись за разработку и помоги с игрой».
Вскоре после этого из игры убрали любые планы на мультиплеер и сервисность.
Сначала мы решили вернуть Resident Evil к хоррор-корням. Мы много говорили об этом. От идеи включать онлайн отказались быстро.
Resident Evil 7 вышла в январе 2017 года и вернула серию, получив отличные отзывы прессы и игроков, а вскоре став самой продаваемой хоррор-частью франшизы. Сейчас общий тираж уже превысил 10 млн копий.
Интервью с Дзюном Такэути и создателем серии Синдзи Миками
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