Кинотеатры России пойдут в суд, если IMAX не вернётся в страну

Глава объединённой сети «Формула кино» и «Синема парк» Алексей Васясин дал объёмное интервью изданию «РБК». В нём он в том числе затронул тему IMAX, которая тихо покинула Россию ещё в начале июня. При этом 29 российских IMAX-залов принадлежат объединённой киносети, 10 — «Киномаксу», 2 — «Каро».

По словам Васясина, если компания не вернётся, киносеть вместе с другими игроками подадут в суд и начнут показывать на этом оборудовании кино в другом формате.

У нас очень жёсткий контракт с ними, по которому они обязаны здесь работать. Если до конца текущего года они про этот контракт не вспомнят, будет суд.

Пока неясно, в какой именно суд планируют подать владельцы кинотеатров. Также непонятно, смогут ли они теоретически выиграть дело, или суд встанет на сторону компании.