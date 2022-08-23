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Российский игрок Alliance установил антирекорд патча на ESL One Malaysia по Dota 2

Российский игрок Alliance установил антирекорд патча на ESL One Malaysia по Dota 2
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Новый саппорт шведского клуба The Alliance по Dota 2 Андрей Dukalis Куропаткин завершил первую игру серии с Team Secret на восьмом уровне персонажа после 30 минут игры.

Это худший результат на профессиональной сцене в патче 7.31. На текущей версии Dota 2 прошли более 3,5 тысячи турнирных матчей, и в каждом из них игроки успевали набрать как минимум девятый уровень к исходу получаса игры.

Во время матча с Team Secret Дукалис, играя за Dazzle, не смог совершить ни одного убийства, а сам погиб целых 14 раз. Итоговый показатель опыта в минуту (XPM) составил 178 единиц.

Фото: DatDota

The Alliance проиграла все четыре карты в первый игровой день ESL One Malaysia 2022 по Dota 2 и занимает последнее место в группе А.

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