Российский игрок Alliance установил антирекорд патча на ESL One Malaysia по Dota 2
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Новый саппорт шведского клуба The Alliance по Dota 2 Андрей Dukalis Куропаткин завершил первую игру серии с Team Secret на восьмом уровне персонажа после 30 минут игры.
Это худший результат на профессиональной сцене в патче 7.31. На текущей версии Dota 2 прошли более 3,5 тысячи турнирных матчей, и в каждом из них игроки успевали набрать как минимум девятый уровень к исходу получаса игры.
Во время матча с Team Secret Дукалис, играя за Dazzle, не смог совершить ни одного убийства, а сам погиб целых 14 раз. Итоговый показатель опыта в минуту (XPM) составил 178 единиц.
Фото: DatDota
The Alliance проиграла все четыре карты в первый игровой день ESL One Malaysia 2022 по Dota 2 и занимает последнее место в группе А.
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