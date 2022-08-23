Сегодня на gamescom 2022 покажут больше 35 игр

Выставка gamescom 2022 всё ближе, и ведущий церемонии открытия Opening Night Live Джефф Кили продолжает подогревать интерес зрителей. По его словам, на выставке покажут больше 35 игр: среди них как ранее представленные проекты, так и ещё неанонсированные. Само шоу продлится целых 2 часа.

Сегодняшняя церемония Opening Night Live продлится около 2 часов и будет включать в себя более 35 игр. Среди них будут уже известные вам проекты и некоторые новинки.

О том, чего именно ждать от выставки, мы рассказали в отдельном материале.

Opening Night Live стартует 23 августа в 21:00 мск. Посмотреть шоу можно будет на YouTube и Twitch. Мы проведём прямую трансляцию церемонии в нашем игровом разделе, так что следите за новостями.