Создатель «Во все тяжкие» до сих пор не понимает, почему зрители не любят Скайлер

Шоураннер «Во все тяжкие» Винс Гиллиган рассказал о своём отношении к персонажам из культового сериала. Автор заявил, что чем дальше, тем больше он разочаровывается в Уолтере Уайте — главном герое шоу.

Чем больше времени проходит, тем меньше сочувствия я испытываю к Уолтеру. Ему практически сразу бросили спасательный круг. И если бы он был более хорошим парнем, он бы проглотил свою гордость и попытался вылечить свой рак на деньги, которые ему предложили бывшие друзья и коллеги. Но он решает уйти на своих условиях, оставляя за собой след разрушения.

Также Гиллиган рассказал о своём отношении к жене Уолтера — Скайлер. По его словам, персонажа сразу невзлюбили фанаты, и он не понимает, с чем это может быть связано. Сценариста особенно смутило, что даже явный антагонист шоу Густаво Фринг был гораздо ближе к зрителю, чем жена, выяснившая, что её муж — преступник.

Когда шоу впервые вышло в эфир, Скайлер категорически невзлюбили — это всегда беспокоило актрису Анну Ганн. Я до сих пор не понимаю, с чем связана такая реакция фанатов. И Анна, конечно же, ничем не заслужила этого. Она прекрасно сыграла свою роль.



Даже Густаво Фринг, заклятый враг Уолтера, не испытывал той враждебности, которую получила Скайлер. Это странно. Я всё ещё думаю об этом годы спустя.

Тем временем у Гиллигана уже есть идеи для своего нового сериала после окончания вселенной «Во все тяжкие: следующий проект описывают как жанровую драму, напоминающую «Сумеречную зону» и «Секретные материалы».