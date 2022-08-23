«Темнокожий мужчина — уже за гранью». Стив Туссен — о критике его героя из «Дома дракона»

22 августа состоялась премьера сериала «Дом дракона» — приквела «Игры престолов». Шоу рассказывает о борьбе за Железный трон, произошедшей за 170 лет до событий культового произведения. Одного из персонажей в сериале — Корлиса Велариона — играет темнокожий актёр, и многие зрители тут же принялись критиковать шоу из-за недостоверности. По книгам он светлокожий, ведь его предками были валирийцы — им присущи светлые волосы и бледная кожа.
Стив Туссен, исполняющий роль аристократа Корлиса Велариона в «Доме дракона», прокомментировал критику в свой адрес. Он не понимает, почему людям сложно принять тот факт, что вымышленных персонажей могут сыграть актёры с любым цветом кожи. Особенно его смущает то, что вокруг полно магии, драконов и других вымышленных элементов, а зрители обращают внимание именно на расовую принадлежность.
Некоторым людям действительно очень трудно смириться с этим. Они рады увидеть летающих драконов, спокойно реагируют на персонажей с белыми волосами и пурпурным цветом глаз, но богатый темнокожий мужчина? Для них это уже за гранью.
При этом съёмочная команда подбадривала актёра на съёмках и заявляла, что рада видеть подобную репрезентацию в сериале. А что касается отличий от первоисточника, то Туссен не видит в этом ничего плохого. По его мнению, адаптация не обязана копировать оригинал в точности до мельчайших деталей.
- 23 августа 2022
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