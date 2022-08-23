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Киберспортсмен по Dota 2 обманывал людей на деньги: продавал аккаунты Steam и менял пароли

Киберспортсмен по Dota 2 обманывал людей на деньги: продавал аккаунты Steam и менял пароли
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Руководство азиатского киберспортивного клуба TNC Predator высказалось по теме обвинений в адрес керри состава по Dota 2 — ранее в соцсетях появилась информация, что Филип «Asta Джошуа» Торрес занимается мошенничеством.

По словам одного из пользователей, Asta занимался продажей аккаунтов Steam. После получения денег за них он менял пароль от учётной записи через электронную почту и возвращал доступ себе. Клуб провёл внутреннее расследование, которое подтвердило факт мошенничества.

Сегодня TNC Predator выпустила заявление, в котором поблагодарила сообщество за привлечение внимания к проблеме. Asta выплатил пострадавшему компенсацию, а также публично принёс извинения в своих соцсетях. Тем не менее он продолжит выступления в составе клуба, TNC также не сообщает о штрафных санкциях в адрес игрока.

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