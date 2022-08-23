Голливудский ремейк «Иронии судьбы» покажут в России

Кинокомпания «Централ Партнершип» объявила, что фильм «Ирония судьбы в Голливуде» выйдет в российских кинотеатрах 8 сентября. Таким образом, россияне смогут посмотреть ленту даже раньше, чем весь остальной мир, где премьера состоится на день позже. Также авторы выпустили трейлер картины полностью на русском языке.
«Ирония судьбы в Голливуде» расскажет историю Марго и Гриффин, которые пока не знают о существовании друг друга и уже готовятся провести всю оставшуюся жизнь со своими любимыми. Но всё меняется, когда после бурной праздничной вечеринки Гриффин не может забыть свою новую знакомую.
Адаптацию пьесы Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского снял Марюс Вайсберг («Гитлер капут!»). Главные роли в фильме исполнили Эмма Робертс («Мы — Миллеры») и Томас Манн («Проект X: Дорвались»).
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