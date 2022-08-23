Фанат выпустил ремастер GTA: Vice City. Он выглядит лучше переиздания от Rockstar

Фанат GTA: Vice City под ником jquaidark так устал ждать переиздания своей любимой игры, что в 2020 году принялся объединять лучшие модификации в одну. Спустя два года он выпустил собственный ремастер под названием GTA Vice City: The Final Remastered Edition, который дорабатывает оригинальную игру и улучшает её практически во всех аспектах.

В модификации заметно похорошели графика и растительность, освещение и текстуры. Вместе с Final Remastered Томми Версетти научился плавать и карабкаться, а пешеходы стали куда разнообразнее. Кроме того, автор расширил город, добавил новые автомобили и доработал эффекты, которые пропали в ПК-версии игры после портирования с PS2.

По словам jquaidark, The Final Remastered Edition отлично оптимизирована даже для слабых систем. Скачать мод можно на этой странице, для запуска потребуется лицензионная версия GTA: Vice City.

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