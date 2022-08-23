Это начало конца. Destiny 2: Lightfall напоминает Cyberpunk 2077 и Mass Effect

Bungie полноценно показала Destiny 2: Lightfall («Конец света») — предфинальное дополнение саги противостояния Света и Тьмы. Его релиз состоится уже 28 февраля 2023 года.

Основным местом действия станет скрытый город на Нептуне, о котором никто никогда и не подозревал. При этом сама локация не разрушена — это полностью новый город Нео-Муна. Как понятно из трейлера, Стражи получат ещё одну новую стихию — психологическую энергию Стренд (это сила Тьмы).

Destiny 2: Lightfall напоминает смесь Cyberpunk 2077 и Mass Effect, а новый город удивит игроков тем, как по нему надо перемещаться — будет куда больше акробатики. Изначально новую крюк-кошку, которая цепляется за любое место даже просто в воздухе, ввели только для одного класса, но она оказалась настолько удачной механикой, что решили расширить её для всех персонажей.

При этом Bungie вернёт для сюжетной кампании дополнения легендарную сложность, дебютировавшую в Destiny 2: The Witch Queen. По данным разработчиков, примерно 66% прошли прошлую кампанию именно на этой сложности.

С запуском Lightfall в игру добавят Звания Стражей — всего их будет 11. Так Bungie хочет постараться помочь новичкам найти опытных игроков, которые станут эдакими кураторами в непростом мире шутера. Также добавят возможность искать группы людей под собственные нужды.

Вы будете знать о заслугах человека — например, если он опытен в рейдах, он может помочь вам впервые закрыть эту активность. Если же вы опытны в рейдах — вы сами сможете помогать новичкам.

Но куда важнее, что в Destiny 2 наконец-то добавят раскладки — возможность сохранять билд, который может потребоваться для каждой отдельной активности. Отдельный набор для рейдов, отдельный набор для PvE, отдельный набор для PvP. И теперь между этими билдами можно переключаться в пару кликов.

И коротко про новый сезон — в «Грабеже» игрокам предстоит стать космическими пиратами, отправиться на поиски сокровищ, объединиться со знакомыми персонажами и выступить против старых друзей. Сезон стартует уже сегодня, 23 августа.