Bungie приготовила массу крутых подарков для Destiny 2

Bungie на презентации Destiny 2: Lightfall умудрилась по-настоящему удивить своих фанатов. Помимо анонса дополнения, о нём у нас отдельная заметка, разработчики объявили о следующем:

Destiny 2 уже доступна в Epic Games Store. Все скачавшие игру там получат набор на 30-летие студии бесплатно. Туда входят оружие, экипировка, задания и тому подобное. Отдельно он продавался за пару тысяч рублей;

до конца недели все дополнения для шутера доступны полностью бесплатно;

для шутера доступны полностью бесплатно; наверное, самое важное, что больше из Destiny 2 не будут удалять какой-либо контент из платных дополнений. Разработчики масштабно переделывают движок, чтобы сохранить всё наполнение шутера. Скорее всего, планомерно вернут и уже удалённый контент;

какой-либо контент из платных дополнений. Разработчики масштабно переделывают движок, чтобы сохранить всё наполнение шутера. Скорее всего, планомерно вернут и уже удалённый контент; а ещё сегодня Fortnite получит декоративные предметы по Destiny 2, а Destiny 2 — по Fortnite. С 17 сентября кроссовер пройдёт и в Fall Guys.

Сегодня в Destiny 2 стартует новый сезон про пиратов, а 28 февраля выйдет следующее крупное дополнение — Lightfall.