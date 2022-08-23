Bungie приготовила массу крутых подарков для Destiny 2
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Bungie на презентации Destiny 2: Lightfall умудрилась по-настоящему удивить своих фанатов. Помимо анонса дополнения, о нём у нас отдельная заметка, разработчики объявили о следующем:
- Destiny 2 уже доступна в Epic Games Store. Все скачавшие игру там получат набор на 30-летие студии бесплатно. Туда входят оружие, экипировка, задания и тому подобное. Отдельно он продавался за пару тысяч рублей;
- до конца недели все дополнения для шутера доступны полностью бесплатно;
- наверное, самое важное, что больше из Destiny 2 не будут удалять какой-либо контент из платных дополнений. Разработчики масштабно переделывают движок, чтобы сохранить всё наполнение шутера. Скорее всего, планомерно вернут и уже удалённый контент;
- а ещё сегодня Fortnite получит декоративные предметы по Destiny 2, а Destiny 2 — по Fortnite. С 17 сентября кроссовер пройдёт и в Fall Guys.
Сегодня в Destiny 2 стартует новый сезон про пиратов, а 28 февраля выйдет следующее крупное дополнение — Lightfall.
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