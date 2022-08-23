Продюсер GTA и Red Dead представил свою новую игру — Everywhere

На Opening Night Live, церемонии открытия gamescom 2022, представили Everywhere — новую игру от продюсера GTA и Red Dead Лесли Бензиса. Это проект с «несколькими мирами, который стирает грань между реальностью и цифровой вселенной». Авторы заявили, что для них очень важно объединять игроков посредством видеоигр.

Судя по всему, это что-то в духе Roblox, где игроки создают собственные мини-игры. При этом у редактора, судя по всему, будет куда больше возможностей, чем у мегапопулярного конкурента. В трейлере показали действительно впечатляющие проекты, которые прямо сейчас в Roblox попросту невозможны.

Релиз Everywhere состоится в 2023 году. Авторы уже открыли сайт, на котором можно посмотреть первый трейлер и подписаться на новостную рассылку.