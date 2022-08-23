Gotham Knights решили выпустить пораньше. В новом трейлере показали Харли Квинн

Авторы Gotham Knights выпустили новый трейлер экшена, в котором представили завязку сюжета. По сюжету Бэтмен и офицеры полиции Джим Гордон погибли, поэтому на защиту города встают остальные супергерои, включая Робина, Найтвинга, Красного колпака и Бэтгёрл. Кроме того, в игре появится Харли Квинн, которая, кажется, появляется абсолютно во всех проектах вселенной DC Comics.
Также разработчики объявили о переносе игры на четыре дня — теперь экшен выйдет 21 октября на ПК, PS5 и Xbox Series. Судя по всему, издатель не захотел конкурировать с Call of Duty: Modern Warfare 2 и God of War Ragnarok, поэтому решил выпустить игру пораньше.
Ранее авторы показали целых 28 костюмов для супергероев, которые по большей части вдохновлены комиксами, фильмами и мультсериалами вселенной DC. Игроки смогут менять цвета некоторых обмундирований, однако полностью поменять дизайн или смешать несколько стилей не дадут.
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