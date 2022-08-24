Для Genshin Impact вышло обновление 3.0 с новым регионом

Вчера на церемонии открытия gamescom 2022 показали финальный трейлер Genshin Impact 3.0, а уже ночью состоялся релиз патча под лаконичным названием «Сто свежих роз приносит утро».

Итак, самое важное

Новый регион Сумеру

Новые персонажиТигнари, Коллеи, Дори

Новые подземелья: «Башня презренной гордости», «Башня невежества», «Шпиль одинокого просветления» и другие.

Новое стрелковое снаряжение: охотничья тропа и иссушитель

Новые элементальные реакции: катализ, бутонизация.

6. Новое событие: «Детская сказка».

Новые истории: задание Архонтов Том 3. Главы 1-2, задание легенд Тигнари.

Новые враги: Пернатый плесенник, Электро папоротник и другие.

Вдобавок за технические работы подарят 300 единиц Камней Истика.

Genshin Impact доступна на PlayStation, ПК, iOS и Android.