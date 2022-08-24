Для Genshin Impact вышло обновление 3.0 с новым регионом
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Вчера на церемонии открытия gamescom 2022 показали финальный трейлер Genshin Impact 3.0, а уже ночью состоялся релиз патча под лаконичным названием «Сто свежих роз приносит утро».
Итак, самое важное
- Новый регион Сумеру
- Новые персонажиТигнари, Коллеи, Дори
- Новые подземелья: «Башня презренной гордости», «Башня невежества», «Шпиль одинокого просветления» и другие.
- Новое стрелковое снаряжение: охотничья тропа и иссушитель
- Новые элементальные реакции: катализ, бутонизация.
- 6. Новое событие: «Детская сказка».
- Новые истории: задание Архонтов Том 3. Главы 1-2, задание легенд Тигнари.
- Новые враги: Пернатый плесенник, Электро папоротник и другие.
- Вдобавок за технические работы подарят 300 единиц Камней Истика.
Genshin Impact доступна на PlayStation, ПК, iOS и Android.
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