В коллекционку «Хогвартс: Наследие» положат волшебную палочку

После свежего трейлера «Хогвартс: Наследие» в некоторых магазинах стартовали предзаказы игры, в том числе и коллекционного издания. В целом набор получился скромным, но всё же интересным.
Главным достоянием коллекционки станет волшебная палочка в натуральную величину. В основе у неё лежит специальная книга, благодаря чему она сможет левитировать. Видимо, тут задействованы магниты.
Вдобавок к этому покупатели получат стилбук, коллекционную упаковку и наборы декоративных предметов — одеяния для героев и животных, а также ранний релиз на 72 часа. Вместо 10 февраля покупатели коллекционки (и расширенного издания) смогут начать своё путешествие в Хогвартсе уже 7-го числа.
Hogwarts Legacy создаётся для PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.
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