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В коллекционку игры по «Гарри Поттеру» положат волшебную палочку

В коллекционку «Хогвартс: Наследие» положат волшебную палочку
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После свежего трейлера «Хогвартс: Наследие» в некоторых магазинах стартовали предзаказы игры, в том числе и коллекционного издания. В целом набор получился скромным, но всё же интересным.

Главным достоянием коллекционки станет волшебная палочка в натуральную величину. В основе у неё лежит специальная книга, благодаря чему она сможет левитировать. Видимо, тут задействованы магниты.

Вдобавок к этому покупатели получат стилбук, коллекционную упаковку и наборы декоративных предметов — одеяния для героев и животных, а также ранний релиз на 72 часа. Вместо 10 февраля покупатели коллекционки (и расширенного издания) смогут начать своё путешествие в Хогвартсе уже 7-го числа.

Цена коллекционного издания — около $ 300 (порядка 20 000 рублей).
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