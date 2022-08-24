Blizzard дарит почти всем World of Warcraft: Shadowlands
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Blizzard готовится к премьере World of Warcraft: Dragonflight и решила раздать актуальное дополнение, World of Warcraft: Shadowlands, почти всем.
До 5 сентября вы можете забрать свою бесплатную копию Shadowlands (базовое издание) вместе с бустером персонажа до 50-го уровня.
Под «почти всеми» подразумевается, что подарок получат лишь те, кто хоть когда-нибудь покупал любое расширение для World of Warcraft — остальных такая щедрость не касается. Чтобы забрать подарок, надо зайти в приложение Battle.net и найти уведомление о подарке (правый верхний угол).
Забавно, что на форумах Blizzard недовольные качеством Shadowlands пытаются узнать, а можно ли как-то убрать само расширение с их учётной записи — это было бы куда большим подарком для поклонников World of Warcraft.
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