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Дата выхода необычного детектива Pentiment

Креативный детектив Pentiment выйдет 15 ноября
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Obsidian определилась с датой выхода Pentiment — приключенческий детектив про Баварию XVI века выйдет уже 15 ноября на Xbox Series, Xbox One и ПК.

Главный герой — художник Андреас Малера, который оказался в центре нескольких скандалов и серии убийств. Игрокам предстоит прожить 25 лет глазами Малеры, пытаясь разгадать различные преступления. Однако основная особенность, что никто не будет говорить, правильно или нет он поступил.

Отличительная особенность Pentiment — визуальный стиль в духе старинных рукописей, древесных гравюр и, как утверждают разработчики, «самой историей». Руководит разработкой Джон Сойер, создатель Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity, Neverwinter Nights 2 и Alpha Protocol.

С релизом игра сразу попадёт в подписку Xbox Game Pass.

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