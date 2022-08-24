В России без спроса начали показывать голливудские фильмы в пиратской озвучке Jaskier

Как сообщает издание DTF, некоторые кинотеатры в России начали показывать «Мир Юрского периода: Господство» и «Элвис» в пиратском дубляже студии Jaskier. Речь идёт не о каком-то сотрудничестве — киносети просто показывают фильм, загруженный из Сети.
Подобная практика уже дошла до кинотеатра «Колибри» из Подмосковья и кинотеатра «Лодзь» из Иваново. Кроме того, фильмы с озвучкой Jaskier показывают в том числе в Екатеринбурге и Владикавказе.
Анонс показа «Мира Юрского Периода 3» в дубляже JASKIER
В самой студии Jaskier понимают, что кинотеатры испытывают трудности из-за ухода западных компаний, однако они расстроены, что киносети транслируют фильмы с их озвучкой и не выходят на прямой контакт.
Кинотеатры, крутящие нашу озвучку, не выходят на контакт, не отвечают на письма и вообще делают вид, что это не они… Мы очень рады, что дубляж пришёлся им по душе, но расстроены, что его транслируют без нашего ведома.
«Мир Юрского периода: Господство», к слову, дублировали без спонсора и сторонней помощи.
Пока непонятно, насколько обширна практика показа западных фильмов с пиратской озвучкой, однако к этому способу явно будут прибегать всё больше и больше киносетей.
- 24 августа 2022
-
13:42
-
13:13
-
12:41
-
12:40
-
12:11
-
11:34
-
11:19
-
10:51
-
10:34
-
10:01
-
03:38
-
00:28
- 23 августа 2022
-
23:58
-
23:47
-
23:04
-
22:42
-
22:27
-
21:31
-
21:19
-
21:11
-
19:47
-
19:20
-
19:16
-
19:11
-
18:32
-
17:55
-
17:21
-
16:52
-
16:43
-
16:42
-
16:14
-
15:55
-
15:24
-
14:48
-
14:30