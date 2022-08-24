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В России без спроса начали показывать голливудские фильмы в пиратской озвучке Jaskier

В России без спроса начали показывать голливудские фильмы в пиратской озвучке Jaskier
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Как сообщает издание DTF, некоторые кинотеатры в России начали показывать «Мир Юрского периода: Господство» и «Элвис» в пиратском дубляже студии Jaskier. Речь идёт не о каком-то сотрудничестве — киносети просто показывают фильм, загруженный из Сети.

Подобная практика уже дошла до кинотеатра «Колибри» из Подмосковья и кинотеатра «Лодзь» из Иваново. Кроме того, фильмы с озвучкой Jaskier показывают в том числе в Екатеринбурге и Владикавказе.

Анонс показа «Мира Юрского Периода 3» в дубляже JASKIER

Анонс показа «Мира Юрского Периода 3» в дубляже JASKIER

В самой студии Jaskier понимают, что кинотеатры испытывают трудности из-за ухода западных компаний, однако они расстроены, что киносети транслируют фильмы с их озвучкой и не выходят на прямой контакт.

Кинотеатры, крутящие нашу озвучку, не выходят на контакт, не отвечают на письма и вообще делают вид, что это не они… Мы очень рады, что дубляж пришёлся им по душе, но расстроены, что его транслируют без нашего ведома.

«Мир Юрского периода: Господство», к слову, дублировали без спонсора и сторонней помощи.

Пока непонятно, насколько обширна практика показа западных фильмов с пиратской озвучкой, однако к этому способу явно будут прибегать всё больше и больше киносетей.

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