Dead Island 2 создаётся с нуля. В игре не осталось ничего от авторов Spec Ops: The Line

На церемонии открытия gamescom 2022 представили Dead Island 2 — проект, который анонсировали в 2014 году. С тех пор игра несколько раз сменила разработчиков, пока не попала в руки студии Dambuster Games (Homefront: The Revolution). Изначально за тайтл отвечала студия Yager — создатели Spec Ops: The Line.

По словам разработчиков, показанная Dead Island 2 не имеет практически ничего общего с проектом восьмилетней давности. Авторы перешли на движок Unreal Engine 4, отказались от многих наработок прошлых разработчиков и полностью переработали систему расчленения. Создатели очень гордятся «мясистостью» своего экшена, так что рейтинг «18+» здесь работает на полную.

Dead Island 2 станет полностью самостоятельной игрой, однако некоторые персонажи, вселенная и сюжетные детали всё-таки перекочуют из первой части. Например, в трейлере можно было увидеть персонажа из оригинала. Что касается открытого мира, то он будет разделён на несколько больших районов Лос-Анджелеса со своей зомби-общиной. Пользователи смогут свободно передвигаться по городу без каких-либо ограничений.

Релиз Dead Island 2 состоится 3 февраля 2023 года на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и на ПК в Epic Games Store.