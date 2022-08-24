Российский аналог «Википедии» перестал работать спустя сутки после запуска

23 августа в России запустили «Руниверсалис» — это аналог «Википедии», декларирующий «уважительное отношение к требованиям законодательства РФ и российским традиционным ценностям». Депутат Госдумы Антон Горелкин заявлял, что сайт размещается на российских серверах и информация на нём будет отгорожена от «леволиберального и западноцентричного» уклонов.
Чуть позже сайт перестал открываться, а сегодня утром появилась ошибка «ERR_HTTP2_PROTOCOL_ERROR». Пока неясно, когда именно доступ к ресурсу будет восстановлен. Возможно, это всего лишь технические работы.
«Руниверсалис» руководят некоторые бывшие редакторы «Википедии». Прямо сейчас они переносят на сайт материалы из российской энциклопедии, «очищая статьи от пропаганды и вредоносного контента».
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