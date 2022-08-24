Исследование: что вызывает в геймерах ярость
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Издание Time2play решило выяснить, какие игры больше всего выводят геймеров из себя. В опросе участвовали 1045 игроков из США со средним возрастом 28,6 года, которые проводили за играми минимум 4 часа в неделю.
Больше всего американских пользователей выбешивают игры серии Call of Duty — об этом сообщили 23,5% опрошенных. Больше всего гневу подвержены игроки на консолях Xbox — 21,3% испытывают ярость как минимум раз в день. Самыми спокойными геймерами оказались пользователи Nintendo Switch и мобильных устройств.
График гнева
Около 73% опрошенных признались, что хотя бы раз ломали клавиатуру или мышь в приступе гнева. Больше всего игроков выводят из себя постоянные смерти (60,7%), читеры (43,6%), баги (43,1%), гриферы (39,6%) и кэмперы (22%).
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