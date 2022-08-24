Про-игрок из России первым сыграл на Primal Beast в Dota 2. И закончил матч со счётом 0-10

Российский киберспортсмен Ярослав Limitless Паршин стал первым игроком, который сыграл за персонажа Primal Beast в профессиональном матче по Dota 2.

Команда The Alliance использовала этого героя в матче с Team Aster из Китая на групповой стадии ESL One Malaysia 2022. К сожалению, дебют персонажа на про-сцене оказался неудачным — представители Поднебесной уверенно победили за 29 минут, а сам Паршин закончил встречу, погибнув 10 раз без единого убийства (статистика 0-10-3).

Фото: Dota2.ru

На второй карте матча на Primal Beast попробовал сыграть другой игрок The Alliance, Оливи w33 Омар — но тоже потерпел неудачу. В итоге европейский коллектив пал на последнюю строчку таблицы группы B турнира от ESL.

Primal Beast — последний играбельный персонаж, введённый в Dota 2 в феврале этого года. 24 августа вышел патч 7.32, который добавил героя в соревновательный режим.