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«Одноклассники», ICQ и «Госуслуги». В РФ утвердили приложения для предустановки на гаджеты

«Одноклассники», ICQ и «Госуслуги». В РФ утвердили приложения для предустановки на гаджеты
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Правительство России утвердило перечень приложений для обязательной предустановки на гаджеты с 2023 года. Соответствующий документ размещён на официальном портале правовой информации. Производители обязаны будут предустанавливать нижеуказанные программы на свои устройства для продажи в РФ. Поисковой системой по умолчанию должна стать «Яндекс».

Смартфоны

  • «Яндекс.Браузер»
  • «Яндекс.Карты»
  • «Яндекс.Диск»
  • 2ГИС
  • ICQ
  • Голосовой помощник «Маруся
  • «Почта Mail.ru»
  • «Новости Mail.ru»
  • «Одноклассники»
  • «OK Life»
  • «ВКонтакте»
  • Платёжная система «Mir Pay»
  • «Госуслуги»
  • «МойОфис Документы»
  • Антивирус «Лаборатории Касперского»
  • Книжный сервис «ЛитРес»

Компьютеры и ноутбуки

  • «Яндекс.Браузер»
  • «МойОфис»
  • Антивирус «Лаборатории Касперского»

Телевизоры Smart TV

  • «Яндекс»
  • Rutube
  • VK Video
  • Онлайн-кинотеатры ivi, Premier, «КиноПоиск», Wink, Okko, More TV, Start, приложения Первого канала, НТВ, «Смотрим»
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