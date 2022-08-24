«Одноклассники», ICQ и «Госуслуги». В РФ утвердили приложения для предустановки на гаджеты

Правительство России утвердило перечень приложений для обязательной предустановки на гаджеты с 2023 года. Соответствующий документ размещён на официальном портале правовой информации. Производители обязаны будут предустанавливать нижеуказанные программы на свои устройства для продажи в РФ. Поисковой системой по умолчанию должна стать «Яндекс».

Смартфоны

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«Яндекс.Карты»

«Яндекс.Диск»

2ГИС

ICQ

Голосовой помощник «Маруся

«Почта Mail.ru»

«Новости Mail.ru»

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«OK Life»

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«Госуслуги»

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Книжный сервис «ЛитРес»

Компьютеры и ноутбуки

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