«Одноклассники», ICQ и «Госуслуги». В РФ утвердили приложения для предустановки на гаджеты
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Правительство России утвердило перечень приложений для обязательной предустановки на гаджеты с 2023 года. Соответствующий документ размещён на официальном портале правовой информации. Производители обязаны будут предустанавливать нижеуказанные программы на свои устройства для продажи в РФ. Поисковой системой по умолчанию должна стать «Яндекс».
Смартфоны
- «Яндекс.Браузер»
- «Яндекс.Карты»
- «Яндекс.Диск»
- 2ГИС
- ICQ
- Голосовой помощник «Маруся
- «Почта Mail.ru»
- «Новости Mail.ru»
- «Одноклассники»
- «OK Life»
- «ВКонтакте»
- Платёжная система «Mir Pay»
- «Госуслуги»
- «МойОфис Документы»
- Антивирус «Лаборатории Касперского»
- Книжный сервис «ЛитРес»
Компьютеры и ноутбуки
- «Яндекс.Браузер»
- «МойОфис»
- Антивирус «Лаборатории Касперского»
Телевизоры Smart TV
- «Яндекс»
- Rutube
- VK Video
- Онлайн-кинотеатры ivi, Premier, «КиноПоиск», Wink, Okko, More TV, Start, приложения Первого канала, НТВ, «Смотрим»
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