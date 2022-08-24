Настоящая легенда. GTA 5 взлетела в продажах в Британии

Аналитическая компания GfK поделилась данными о продажах видеоигр в рознице Британии в период с 14 по 20 августа. Как всегда, учитывались только физические копии.

Лидером уже которую неделю подряд становится Horizon Forbidden West — всё благодаря наборам с PS5. На второй строчке оказался симулятор различных видов спорта Nintendo Switch Sports, замкнула тройку Mario Kart 8 Deluxe.

В топ-10 вновь вернулась GTA 5 — экшен занял седьмую строчку. Кажется, будто эту игру будут покупать вечно, а ведь в сентябре ей исполнится девять лет! Других важных изменений в чарте больше нет.

Британский чарт с 14 по 20 августа (позиция предыдущей недели):