Настоящая легенда. GTA 5 взлетела в продажах в Британии
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Аналитическая компания GfK поделилась данными о продажах видеоигр в рознице Британии в период с 14 по 20 августа. Как всегда, учитывались только физические копии.
Лидером уже которую неделю подряд становится Horizon Forbidden West — всё благодаря наборам с PS5. На второй строчке оказался симулятор различных видов спорта Nintendo Switch Sports, замкнула тройку Mario Kart 8 Deluxe.
В топ-10 вновь вернулась GTA 5 — экшен занял седьмую строчку. Кажется, будто эту игру будут покупать вечно, а ведь в сентябре ей исполнится девять лет! Других важных изменений в чарте больше нет.
Британский чарт с 14 по 20 августа (позиция предыдущей недели):
- Horizon: Forbidden West (1)
- Nintendo Switch Sports (3)
- Mario Kart 8 Deluxe (4)
- Pokemon Legends: Arceus (7)
- LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (6)
- Gran Turismo 7 (5)
- Grand Theft Auto V (11)
- Animal Crossing: New Horizons (8)
- Minecraft (9)
- FIFA 22 (12)
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