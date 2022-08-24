После патча в Dota 2 Centaur Warrunner стал мемом — он гоняет на тележке и улетает в небо

Одним из самых обсуждаемых нововведений патча 7.32 в Dota 2, который вышел сегодня ночью, стала новая способность персонажа Centaur Warrunner. После покупки предмета Aghanim's Scepter он может вызвать тележку и катать на ней союзников: они не могут быть атакованы, но сами продолжают кастовать скиллы.

На мемы уже разошлись «поездки» Crystal Maiden и Enigma во время использования ультимейта. В сообществе также вызвала восторг возможность увезти союзника из опасного места.

Новая способность также вызвала несколько игровых багов. Например, киберспортсмен Артём fng Баршак обнаружил, что при попытке Snapfire применить свой Аганим во время «поездки» оба персонажа с огромной скоростью улетают в небо.

В патче 7.32 для Dota 2 были переработаны или заменены десятки бонусов от Aghanim's Scepter, в том числе для Doom, Enchantress и Beastmaster.