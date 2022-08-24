Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Denuvo защитит игры для Nintendo Switch от эмуляции на ПК

Denuvo защитит игры для Nintendo Switch от эмуляции на ПК
Комментарии

Denuvo представила технологию антипиратской защиты от эмуляторов Nintendo Switch под названием Nintendo Switch Emulator Protection. По словам компании, даже если игра защищена от пиратства на ПК, её версия для Switch может быть запущена на платформе через специальную программу, эмулирующую консоль Nintendo.

Поэтому команда работает над тем, чтобы повысить выручку японской корпорации от игр в первые месяцы после релиза, которые считаются самыми важными для издательства. Emulator Protection будет интегрирована в новые игры Nintendo, при этом компания обещает, что защита никак не повлияет на производительность тайтлов.

Denuvo не сообщила, в какой именно игре появится защита, однако это может быть командный шутер Splatoon 3, который выйдет 9 сентября.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022