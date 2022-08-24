Denuvo защитит игры для Nintendo Switch от эмуляции на ПК

Denuvo представила технологию антипиратской защиты от эмуляторов Nintendo Switch под названием Nintendo Switch Emulator Protection. По словам компании, даже если игра защищена от пиратства на ПК, её версия для Switch может быть запущена на платформе через специальную программу, эмулирующую консоль Nintendo.

Поэтому команда работает над тем, чтобы повысить выручку японской корпорации от игр в первые месяцы после релиза, которые считаются самыми важными для издательства. Emulator Protection будет интегрирована в новые игры Nintendo, при этом компания обещает, что защита никак не повлияет на производительность тайтлов.

Denuvo не сообщила, в какой именно игре появится защита, однако это может быть командный шутер Splatoon 3, который выйдет 9 сентября.